Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş hızlanmıştı. Geçtiğimiz gün ise ABD’de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

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ABD’de enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 oranında yükselirken, yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesinden yüzde 3.1’e düştü. Kritik gelişme sonrasında yükseliş gösteren altın fiyatları sınırlı da olsa düşüş kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 1981 dolardan başlayan ons altın 1977 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra günü 1979 dolardan kapattı.

Dün 1844 liradan açılan gram altın 1838 lira seviyesine kadar geriledikten sonra günü 1842 liradan tamamladı.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 22.00’de Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed’in politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Fed bir önceki toplantısında da faizde değişikliğe gitmemişti, faizler hala 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Faiz kararının ardından 22.30’da Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verecek. Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak. Son dönemde piyasalar mart ayına kadar olası bir faiz indirimini fiyatlamıştı. Powell’ın mesajları para ve emtia piyasalarında yönü tayin edecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1977 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1845 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1851 iradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1840 lira, en yüksek ise 1852 lira seviyeleri test edildi.