Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor

Geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üzerinde artış göstermesinin ardından sert düşüş gösteren altın fiyatları bugün Fed faiz kararına odaklanacak.

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ABD’de iş gücü verilerinin güçlü gelmesi Fed’in faiz indirimini öteleyeceği beklentilerini kuvvetlendirmiş, bu durum doları küresel çapta güçlendirirken altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmıştı.

GÖZLER FED’DE!

Bugün saat 21.00’de Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Ekonomistler faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanacak. Fed, faiz kararıyla birlikte ileriye dönük makroekonomik beklentiler de yayınlanacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Daha önceki toplantılarda Fed üyeleri bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korumuştu. Bu toplantıda piyasalara verilecek mesajlar hayati önem taşıyor. Kritik gelişme sonrası altın fiyatlarında yön belli olacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2316 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2329 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2310 dolar, en yüksek ise 2329 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2409 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2422 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2400 lira, en yüksek ise 2423 lira seviyeleri görüldü.