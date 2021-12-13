Altın yatırımcıları Fed toplantısını bekliyor

Küresel ekonomilerde enflasyonun yüksek seyretmesi yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkelerin ekonomik görünümünü bozuyor.

Özellikle tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları küresel ticaretin önünde büyük engel teşkil ediyor. Ticaret hacminin düşmesi ise ekonomik performansı olumsuz etkiliyor.

Güney Afrika’da ortaya çıkarak dünya geneline hızla yayılan yeni varyant Omicron endişeleri körüklüyor. Para ve emtia piyasaları Omicron varyantına dair gelişmeleri önemle takip ediyor.

ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz hafta ise para ve emtia piyasaları tarafından önemle takip edilen gelişme ABD enflasyon rakamlarıydı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesiyle birlikte güvenli liman altına talep arttı. Cuma günü genel olarak 1770-1780 dolar bandı arasında cansız seyreden ons altın, kritik verinin ardından hızla toparlandı ve 1791 dolara çıktı.

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Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın, önceki kapanış seviyesine göre hafif primlenerek 1786 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1782 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.

YATIRIMCILAR FED TOPLANTISINA ODAKLANDI

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı 14-15 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında olacak. ABD’de işsizlik yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yükselişini sürdürüyor.

Fed yüksek enflasyona karşı varlık alım programında azaltımı hızlandırabilir ve faiz artışını erken bir tarihe çekebilir. Kritik toplantıda Fed’in sıkı para politikasına yönelik verebileceği mesajlar bekleniyor.

Fed toplantılarından şahin bir mesaj gelirse bu durumda altın fiyatlarında baskı artabilir.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Gram altın cuma günü ABD enflasyon verisi sonrası ons altında görülen toparlanma eğiliminden destek bularak 798 lirayı aştı ve 795 liradan kapandı.

Bugüne ise 794.9 liradan başlayan gram altın, 837 lirayı aşarak rekor tazeledi ve 790 lira seviyesinde dengelendi.