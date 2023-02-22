Altın yatırımcıları Fed tutanaklarını bekliyor

Geçtiğimiz hafta salı günü ABD’de ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü.

ABD’de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5’ten yüzde 6.4 seviyesine gerilese de yüzde 6.2’lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

ALTIN PİYASASINDA ‘FED’ FİYATLAMASI

Fed’in faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik beklentiler doları küresel çapta güçlendirirken altın fiyatlarının düşmesine yol açmıştı.

Geçen hafta cuma günü 1818 dolara kadar gerileyen ons altın 2.5 ayın dibini görmüştü. Dip seviyeyi test ettikten sonra toparlanan ons altın haftayı 1841 dolardan kapatmıştı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 1103 liraya kadar gerileyen gram altın ise haftayı 1117 liradan tamamlamıştı.

YATIRIMCILAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarında olacak. Fed, 1 Şubat tarihinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkarmıştı.

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25 baz puanlık faiz artırımı kararının çıktığı Fed toplantısına dair tutanaklar bu akşam yayınlanacak. Fed tutanaklarının gelecekteki faiz artırımları konusunda vereceği sinyaller altın fiyatına yön verecek.

ONS ALTINDA 1840 DOLAR KRİTİK

Yeni haftada ise altın fiyatlarında sert hareketler görülmedi. Fed'in bu yıl 3 faiz artırımı daha yapacağı yönündeki beklentiler ons altın fiyatının 1840 dolar seviyesini geçmesini engelliyor.

Geçtiğimiz güne 1841 dolardan başlayan ons altın 1830 dolara kadar geriledikten sonra 1834 dolardan kapandı.

Bugüne 1834 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine sakin seyrederek 1835 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1834 dolar, en yüksek ise 1838 dolar seviyeleri görüldü.

Ons altın için bugün destek 1830 dolar. Buranın kırılması halinde 1815 dolar seviyesine doğru geri çekilme bekleniyor. 1840-1842 dolar direncinin kırılması halinde ise 1867 dolar seviyesine doğru bir hareket olacağı öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün 1116 liradan açılan gram altın 1110 liraya kadar geriledikten sonra 1112 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1112 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1113 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1110 lira, en yüksek ise 1115 lira seviyeleri test edildi.