Altın yatırımcıları 'Fed'i bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Özellikle Fed yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana faiz artırmaya başlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA FAİZ ETKİSİ

Faiz getirisi olmayan ve faizle negatif korelasyona sahip olan altın piyasası Fed’in sıkılaşma döngüsüyle birlikte düşüşe geçmişti. Ons altın mart ayında 2070 doları gördükten sonra düşüşe geçmiş ve 2022 yılını 1823 dolardan kapatmıştı. Ons altın yıllık bazda yüzde 0.3 oranında gerilemişti.

ONS ALTIN 6.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yeni yıla 1823 dolardan başlayan ons altın 1850 doları görerek 6.5 ayın zirvesine çıktı. Ons altın en son 17 Haziran tarihinde bu seviyeyi test etmişti. Pazartesi günü ABD ve yurt dışı piyasaları Noel tatil sebebiyle kapalı kalmıştı. Bu sebepten ötürü pazartesi günü sakin seyreden altın fiyatları salı günü birden yükselişe geçti.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Haftaya 1096 liradan başlayan gram altın salı günü ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte 1114 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın günü 1006 liradan kapattı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın son toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

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Böylelikle Fed, 4 toplantı boyunca üst üste 75 baz puan faiz artırdıktan sonra faiz artış hızını düşürmüştü. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz oranlarında artırıma devam edileceğini söylemiş ve piyasanın beklemiş olduğu faiz indirimine yönelik bir açıklama yapmamıştı.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yayınlanacak olan tutanaklarında Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında faiz politikasına dair sinyaller aranacak. Kritik gelişme altın fiyatları üzerinde sert hareketlere yol açabilir.

GRAM ALTIN BUGN PRİMLİ

Bugüne 1106 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1112 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1105 lira, en yüksek ise 1113 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Güne 1838 dolardan başlayan ons altın ise şu dakikalarda yükselerek 1847 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1836 dolar, en yüksek ise 1847 dolar seviyeleri görüldü.