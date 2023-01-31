Altın yatırımcıları 'Fed'i bekliyor

Son haftalarda sert yükseliş gösteren altın fiyatlarında yön geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD büyüme verisi sonrası şekillendi. Beklentilerin üzerinde artış gösteren büyüme rakamları yüzde 2.9 olarak açıklandı. Kritik veri sonrasında ise altın piyasasındaki düşüş dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

ABD’de enflasyon ve iş gücü istatistiklerinin iyileşme göstermesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti. Ons altın 1900 doların üzerine çıkarken, gram altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Geçen hafta perşembe günü ons altın 1949 dolara kadar yükselerek 9 ayın zirvesine ulaşırken, gram altın 1178 lirayı görerek tarihi rekor kırmıştı.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed faiz kararında olacak. Yarın açıklanacak olan kritik gelişme sonrasında para ve emtia piyasalarında yön belli olacak. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

ABD’de son açıklanan bazı ekonomik veriler resesyona işaret etse de büyüme verisinin beklentilerden iyi gelmesi ekonominin durgunluğa doğru gitmediğini gösterdi. Fed’in ekonomiyi resesyona sokmamak için faiz artırım hızında yavaşlamaya gitmesi bekleniyordu. Son gelen büyüme rakamı ise bu beklentileri değiştirdi.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASA DÜŞÜYOR

Ancak yine de piyasalar Fed’den bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Kritik gelişme öncesinde ise altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor.

Dün 1927 dolardan açılan ons altın 1920 dolara kadar geriledikten sonra 1922 dolardan günü kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1922 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1901 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1901 dolar, en yüksek ise 1927 dolar seviyesi test edildi.

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Analistler ons altın fiyatının 1905 dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli olduğunu ifade ediyor.

"Piyasa dar bir aralık içinde hareket ederek Fed'i bekliyor. Altın piyasası halihazırda 25 baz puanlık bir artırımı fiyatlıyor. Eğer Fed güvercin ifadeler ortaya koyar ise bu altın için pozitif olur" değerlendirmesini yapan analistler, Çin ekonomisinin toparlanmakta olduğu ortamda Çin'in fiziki altın talebinin iyileşeceği beklentilerinin de altında bir yukarı harekete destek vereceğini öngörüyor.

Geçtiğimiz güne 1164 liradan başlayan gram altın 1160 liraya kadar düştükten sonra günü 1161 liradan kapattı.

Bugüne 1161 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşerek 1150 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1149 lira, en yüksek ise 1165 lira seviyesi görüldü.