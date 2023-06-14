Altın yatırımcıları Fed’i bekliyor

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararında olacak. Covid-19'un yol açtığı tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz sorunları, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte emtia fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle başta ABD olmak üzere küresel çapta bir enflasyon sorunu baş göstermişti.

ABD’DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için faiz oranlarını geçen yıl mart ayından bu yana artırıyor. ABD’de mayıs ayı enflasyonu yüzde 4’e gerileyerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

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ABD’de geçtiğimiz aylarda yaşanan bankacılık krizi ve resesyon endişeleri Fed’in faiz artırımına ara verebileceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in politika metninde ilave faiz artışlarına işaret eden ifade çıkarılmıştı.

FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Özellikle enflasyon rakamlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte piyasalarda beklenti Fed’in faiz artışına ara vereceği yönünde. Fed faiz artırımına ara verirse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Fed’in faiz artırımına devam etmesi durumunda faizsiz bir varlık olan altında baskı artabilir.

ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1957 dolardan başlayan ons altın 1940 dolara kadar geriledikten sonra 1943 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN 1500 LİRAYA DAYANDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı yukarı yönlü seyri ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dün 1486 liradan açılan gram altın 1499 lirayı görerek rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın 1465 liraya indi. Gram altın günü 1476 liradan kapattı.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM

Bugüne 1476 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1484 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1474 lira, en yüksek ise 1484 lira seviyeleri test edildi.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1943 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1949 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar, en yüksek ise 1949 dolar seviyeleri görüldü.