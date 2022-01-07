Altın yatırımcıları istihdam verisine odaklandı

ABD’de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından genel fiyat düzeyinde görülen artış Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Fed toplantısında enflasyonun geçici olduğu maddesi karar metninden çıkarılmıştı.

Fed varlık alım programında azaltımı hızlandırmış ve 2022 yılında 3 faiz artışına gidileceğini öngörmüştü. Çarşamba günü ise Fed’in aralık ayına dair toplantı tutanakları yayınlandı. Fed yetkilileri faiz artışının erken bir tarihte olabileceğine dair görüş bildirdi.

ONS ALTIN TEPETAKLAK OLDU

Fed’in toplantı tutanaklarında sıkı para politikasına gidileceğine dair mesajlar vermesi ons altında sert düşüş getirdi. Çarşamba günü 1830 dolara çıkan ons altın, bu gelişmeyle birlikte perşembe günü 1785 dolara kadar geri çekildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftanın son işlem gününe 1791 dolar seviyesinden başlayan ons altın, şu dakikalarda 1789 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD aralık ayı istihdam raporuna çevrildi. Tarım dışı istihdamın 400 bin artacağı öngörülüyor. Tarım dışı istihdam kasım ayında 153 bin yükselmişti.

Omicron varyantı vakalarında aralık ayında yüksek artışlar görülmediğinden dolayı tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi düşünülüyor. Kritik istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında yön değişebilir.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta genel olarak primli bir seyir izliyor. Özellikle dolar kuru ve ons altındaki hareketler gram altında yönü belirliyor.

Gram altın geçtiğimiz güne 796 liradan başladı. Gün içerisinde 781 liraya kadar gerileyen gram altın, 793 lira seviyesinden kapandı.

Haftanın son işlem gününde ise gram altın 793 liradan açılış yaptı. Gram altın şu dakikalarda 795 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 792 lira, en yüksek ise 799 lira seviyeleri görüldü.