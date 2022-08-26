Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın fiyatlarında bu hafta sert düşüşler görüldü. Özellikle ons altında gerçekleşen geri çekilme yurt içinde gram altın fiyatını etkiliyor. Bugün saat 17.00’de altın piyasasında rota belli olacak. Peki bugünün en önemli gelişmesi ne? İşte cevabı...

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan temmuz ayı ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajı verilmişti. Fed yetkililerinden faiz politikasına yönelik gelen mesajlar dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesinde etkili oldu.

ALTIN FİYATLARINDA DOLAR ETKİSİ

Perşembe günü ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.128 seviyesini aşarak 41 günün zirvesini gördü. Sert yükselişin ardından tahvil faizi düşüşe geçti. Dolar endeksi ise salı günü 109 seviyesini aşarak 5 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Tahvil faizi ve doların gerileme göstermesi altın fiyatlarındaki yükselişi etkiledi.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE OLACAK

Öte yandan 25 Ağustos tarihinde başlayan Jackson Hole Sempozyumu piyasaların gündeminde. Bugün saat 17.00’de Fed Başkanı Jerome Powell sempozyumda açıklamada bulunacak. Goldman Sachs, Powell'ın yapacağı konuşmada temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası verdiği sıkılaştırma mesajlarını tekrarlamasını beklediğini açıklamıştı.

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Fed Başkanı Powell’dan faiz artışına ilişkin sert mesajlar gelirse bu durumda altın fiyatlarında baskı artabilir. Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü kulağı Powell’da olacak.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 1751 dolardan başlayan ons altın 1765 doları gördükten sonra 1758 dolardan kapandı. Haftaya sert düşüşle başlayan ons altın böylelikle 3 gün boyunca üst üste yükseliş kaydetti.

Haftanın son işlem gününe 1758 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 1753 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1752 dolar, en yüksek ise 1759 dolar seviyeleri görüldü.

Salı günü 1005 liraya kadar gerileyen gram altın 3 haftanın en düşük seviyesini test etmişti. Dip seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çeviren gram altın dün 1031 liraya kadar yükseldi.

Bugüne 1027 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1025 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1019 lira, en yüksek ise 1029 lira seviyeleri görüldü.