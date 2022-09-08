Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte piyasalar yön bulmaya devam ediyor. Şubat ayında başlayan savaşın etkisiyle birlikte ons altın fiyatı 2 bin doların üzerine çıkmıştı. Jeopolitik risklerin körüklenmesiyle güvenli liman olan altına talep artmış bu durum fiyatların hızlı yükselmesine yol açmıştı.

Rusya dünya genelinde önemli bir petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda. İki ülkenin savaşa girmesiyle tedarik zincirinde görülen sıkıntılar enerji maliyetlerinin sert yükselmesine yol açtı. Petrol ve doğal gaz gibi emtialar ralli yaparken, bu durum küresel çapta enflasyonu körükledi.

Merkez bankaları ise yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Mart ayında 25 baz puan faiz artırımı ile başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) en son temmuz ayında 75 baz puanlık artırım ile politika faizini yüzde 2.50 seviyesine çekti.

ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Fed’in faiz artırmaya başlamasıyla yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için diğer ülke merkez bankaları da sıkı para politikasına yöneldi. Bu durum altın fiyatlarında hızlı düşüşü beraberinde getirdi.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KRİTİK GELİŞMEDE

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.15’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrildi. ECB’nin toplantıda politika faizini artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ve 75 baz puan artışlar ihtimal dahilinde. Son günlerde piyasalar ECB’nin 75 baz puanlık bir artış yapacağını fiyatlıyor.

ECB temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. ECB mevduat hesap oranını 50 baz puan artırarak yüzde 0 seviyesine çekti. Böylelikle negatif faiz politikası sonlanmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararı altın piyasası üzerinde etkili olacak. Özellikle son dönemde gerçekleşen sıkı para politikasına yönelik hamleler faizsiz bir varlık olan altın piyasası üzerinde satış baskısı yaratmıştı. Kritik gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında yön belli olacak.

EURODA YÖN BELLİ OLACAK

Özellikle Fed'in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazancına yöneldi Bu kapsamda euro, dolar karşısında 0.98 seviyesine kadar gerileyerek 20 yılın dibini gördü. Fed'in faiz artışlarına karşı ECB'nin daha geç hamleler yapması euroda zayıflamayı beraberinde getirdi. Bugün ECB'nin vereceği karar euronun kaderini belirleyecek. Euro/dolar paritesi bugün 0.99 seviyesi civarında hareket ediyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 1702 dolardan başlayan ons altın 1719 dolara kadar yükseldikten sonra 1718 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1718 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1713 dolar, en yüksek ise 1722 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatındaki hareketler dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 997 liradan başlayan gram altın 1007 liraya kadar yükseldikten sonra 1006 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1006 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1007 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1004 lira, en yüksek ise 1010 lira seviyeleri görüldü.