Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Mart ayından itibaren faiz artırmaya başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) altın piyasasındaki fiyatlamaların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Şubat ayının sonlarına doğru Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ons altın 2 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkmıştı.

Ukrayna krizinin oluşturduğu jeopolitik riskler başta altın fiyatlarına destek verse de yükselen enflasyona karşı Fed’in faiz artışlarına başlaması altın piyasasında baskıyı artırdı. Mart ayından itibaren düşüşe geçen ons altın geçtiğimiz haftalarda kritik eşik olan 1700 doların altını test etmişti.

Geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ardından ilk kez haftalık kapanışını pozitif yönde yapan altın fiyatlarında yeni haftada gerçekleşen hareketler de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ SAAT 15.30’DA

Bugün altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD’de açıklanacak olan ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinde olacak. Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında gerçekleşerek rekor seviyeden geri gelmişti.

ABD’de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak rekor kırmıştı. ABD’de enflasyon artışının temmuz ayında yavaşlaması piyasalardaki fiyatlamaları etkilemişti.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

ABD’de ağustos ayında enflasyon artışının yavaşlaması bekleniyor. Tüketici fiyatlarında artışın yıllık bazda yüzde 8.1 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Altın fiyatlarında yön kritik gelişme sonrası şekillenecek.

FED’İN FAİZ POLİTİKASINI BELİRLEYECEK

İş gücü piyasası ve enflasyon Fed’in faiz politikasını belirleyen iki önemli çıpa olarak öne çıkıyor. Enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi Fed’in faiz artış hızını yavaşlatabilir. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkarmıştı.

Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırması öngörülüyor. Ancak bugün açıklanacak enflasyon rakamları Fed’in para politikasına yön verecek en kritik gelişme olarak öne çıkıyor.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1717 dolardan başlayan ons altın 1735 dolara kadar yükseldikten sonra 1724 dolardan kapandı.

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Bugüne 1724 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1720 dolar, en yüksek ise 1727 dolar seviyeleri görüldü.

Yurt içinde ise gram altın geçtiğimiz güne 1006 liradan başladıktan sonra 1017 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1010 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1010 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1008 lira, en yüksek ise 1012 lira seviyeleri görüldü.