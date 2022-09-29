Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş gösteren altın fiyatları ABD’den gelen kritik gelişmelerin etkisiyle yön buluyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hızlanmıştı.

ONS ALTINI HAREKETLENDİREN GELİŞME

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle birlikte dolar endeksi dün 114.778’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarak sert yükseldi.

Doların küresel çapta yükselmesiyle birlikte ons altın fiyatı sert düşüşe yöneldi. Güne 1629 dolardan başlayan ons altın 1614 dolara kadar gerileyerek 2.5 yılın dibine indi. Akşamüzerine doğru ABD piyasalarının açılmasının ardından dolar endeksindeki sert düşüşün etkisiyle birlikte ons altın 2.5 yılın dibinden döndü.

Dolar endeksinin yeniden 112 seviyelerine doğru gerilemesiyle birlikte ons altın fiyatı 1662 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1659 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 30 LİRA YÜKSELDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izledi. Geçtiğimiz güne 966 liradan başlayan gram altın 960 liraya kadar geriledikten sonra ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle dip seviyeden 30 lira yükselerek 990 liraya kadar çıktı. Gram altın günü 988 liradan tamamladı.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE

Bugün ise altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 15.30'da ABD'de açıklanacak olan 2. çeyrek GSYH rakamlarında olacak. ABD ekonomisi son açıklanan GSYH rakamlarına göre üst üste daralma kaydediyor. Bugün açıklanacak olan GSYH verisinin yüzde -0.6 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

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ABD’de son dönemde daralma gösteren GSYH verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ekonomide resesyonun derinleşme olasılığı artabilir. Fed’in para politikası üzerinde önemli etkisi bulunan GSYH rakamları altın piyasasının hareketlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kritik gelişme altın yatırımcıları tarafından önemle takip edilecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Güne 1641 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1641 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1641 dolar, en yüksek ise 1659 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 988 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 978 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 978 lira, en yüksek ise 989 lira seviyeleri test edildi.