Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlanmış ve önümüzdeki süreçte faiz artış hızının yavaşlatılabileceği mesajı verilmişti. Çarşamba günü ise Fed Başkanı Powell’dan piyasalara faiz artışına ilişkin çok önemli açıklamalar geldi.

Fed mart ayından itibaren yükselen enflasyonla baş edebilmek için faiz silahını çekmiş ve politika faizini üst üste artırmıştı. Son 4 toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giden Fed politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

ABD’de enflasyon artışının yavaşlama göstermesi Fed’in para politikasını belirlemede kritik bir role sahip. Son açıklanan üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puan artışa gidebileceği fiyatlanmıştı.

ALTIN PİYASASINDA ‘POWELL’ RÜZGARI

Öte yandan çarşamba günü saat 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Powell’ın faiz artışında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesiyle birlikte piyasalar moral buldu. Risk iştahının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.

ONS ALTIN 1800 DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1769 dolardan başlayan ons altın 1800 dolar olan pivot seviyenin üzerine çıkarak 1804 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1803 dolar seviyesinden kapattı. Özellikle dolar endeksinin 105 seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte ons altın fiyatında sert yükseliş görüldü.

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Bugüne 1803 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1801 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1795 dolar, en yüksek ise 1804 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1060 liradan başlayan gram altın 1080 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Gram altın günü 1080 liradan kapattı.

Haftanın son işlem gününe 1080 liradan başlayan gram altın 1082 liraya kadar yükselerek tarihi rekora ulaştı. Gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1079 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1075 lira seviyesi görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da ABD'de açıklanacak olan kasım ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın 200 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 261 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de enflasyon ve istihdam verileri Fed’in politikasını belirleyen iki kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte altın fiyatları hareketlenebilir.