Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın yatırımcıları fiyatlardaki değişimi merakla takip ederken, bu hafta ABD’de açıklanacak olan kritik veriler piyasalarda yönü tayin edecek. Geçtiğimiz hafta ons altın 1810 doları görerek 5 ayın zirvesine çıkmıştı. Gram altın ise 1084 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak zirve seviyeleri test ettikten sonra altın piyasası düşüşe geçmişti. Haftalık bazda ise altın fiyatlarında sınırlı yükseliş görülmüştü.

ALTIN HAFTAYA KAYIPLA BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 1796 dolardan başlayan ons altın genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. Akşam saat 19.00’da ABD’de tüketici enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından düşüşünü hızlandıran ons altın 1777 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1780 dolardan kapattı.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin kasım ayında düşüş gösterdiğini bildirdi. Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylül ayında 0,7 puan azalışla yüzde 5,2'ye geriledi.

Geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekim ayında yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti.

ONS ALTIN BUGÜN TOPARLANIYOR

Bugüne 1780 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1784 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1779 dolar, en yüksek ise 1788 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftaya 1074 liradan başlayan gram altın ise ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1063 liraya kadar geriledi. Gram altın dün 1066 liradan kapandı.

Bugüne 1066 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda toparlanarak 1069 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1063 lira, en yüksek ise 1072 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan kasım ayı enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 7.3’e gerilemesi bekleniyor. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 7.7 olarak açıklanmıştı.

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ABD’de enflasyonun beklenildiği gibi yavaşlama göstermesi Fed’in sert faiz artışlarını sonlandıracağı beklentilerini kuvvetlendirebilir. Kritik enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

YARIN FED FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti.

Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir.