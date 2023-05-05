Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın fiyatlarında yön Fed faiz kararı sonrasında şekillendi. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine çıkardı.

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI METİNDEN ÇIKARILDI

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Jerome Powell kritik faiz kararı sonrası piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell enflasyonun halen yüksek olduğunu belirtirken, faiz politikasına ilişkin veri odaklı olacaklarını söyledi.

ONS VE GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2078 doları test ederek tarihi rekor kırdı. Kısa süreliğine zirve seviyeyi gören ons altın günü 2050 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz güne 1275 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte kısa süreliğine 1302 liraya kadar çıktı. Gram altın günü 1283 liradan tamamladı.

GÖZLER KRİTİK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Bugün ise gözler saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan nisan ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönünde. Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin olarak açıklanmıştı.

ABD’de açıklanacak olan iş gücü istatistikleri Fed’in para politikası açısından sinyaller verebilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ‘veri odaklı olacağız’ açıklaması sonrasında kritik tarım dışı istihdam verisi merakla bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2050 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2041 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2038 dolar, en yüksek ise 2053 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1284 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1279 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1276 lira, en yüksek ise 1286 lira seviyeleri test edildi.