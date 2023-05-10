Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Ons altın 2078 doları görürken, gram altın 1302 lirayı aşmıştı.

Fed’in faiz kararına ilişkin yayınlanan metinde daha fazla faiz artışına işaret eden ifade çıkarıldı. Bu gelişme geçen hafta altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

FED VERİ ODAKLI BİR POLİTİKA İZLEYECEK

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in para politikasını belirlemede veri odaklı olacağını söyledi. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamının beklentilerin çok üzerinde artmasıyla birlikte Fed’in haziran ayında faiz artışına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatlarının yüzde 2’den fazla kayıp göstermesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftaya 2017 dolardan başlayan ons altın dün 2037 dolara kadar yükseldikten sonra 2034 dolardan kapandı.

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Pazartesi 1264 liradan açılan gram altın salı günü 1279 liraya kadar yükseldikten sonra günü 1276 liradan tamamladı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 oranında artacağı öngörülüyor.

Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Bugüne 2034 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşerek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2038 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1275 liradan açılan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1273 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1272 lira, en yüksek ise 1279 lira seviyeleri test edildi.