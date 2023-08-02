Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından ons altın yükselirken, perşembe günü ABD 2’nci çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte gerilemişti.

Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altın fiyatları geçtiğimiz gün sert düşüş gösterdi. Dolar endeksinin 102’li seviyelerin üzerine çıkması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4 seviyesini aşmasıyla birlikte ons altında baskı arttı.

FITCH, ABD’NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bütçe sorununu gerekçe göstererek sürpriz bir kararla ABD’nin kredi notunu düşürdü. Kritik gelişme ABD tahvil faizleri üzerinde bir etki yaratmazken, ABD hisse piyasalarında düşüşler görüldü.

ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1965 dolardan başlayan ons altın 1941 dolara kadar geriledikten sonra 1944 dolardan kapandı.

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Dün 1700 liradan açılan gram altın 1681 liraya kadar geriledikten sonra 1683 liradan günü tamamladı.

YATIRIMCILAR ABD ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI VERİSİNİ BEKLİYOR

Bugün saat 15.15’de ABD’de temmuz ayı özel sektör istihdamı verisi açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda verilere odaklı olacaklarını söylemişti. Bugünkü istihdam verisi altın yatırımcılarının odağında olacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1946 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1949 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1944 dolar, en yüksek ise 1952 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1685 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1690 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1681 lira, en yüksek ise 1716 lira seviyeleri test edildi.