Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı ons altında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle birlikte geriliyor. Peki ons altındaki düşüşün sebebi ne?

Bu hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’de 10 bankanın kredi notunu düşürmesi küresel çapta dolara olan talebi artırdı.

Öte yandan ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirirken, bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Son günlerde altına olan talebin azalmasıyla birlikte değerli metal satış baskısı altında kaldı. Geçtiğimiz güne 1925 dolardan başlayan ons altın 1914 dolara kadar geriledikten sonra bu seviyeden günü tamamladı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1914 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1917 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1914 dolar, en yüksek ise 1919 dolar seviyeleri görüldü.

IKON Menkul tarafından hazırlanan ons altın analizi şu şekilde:

“Ons Altında işlemler 4 saatlik periyotta izlediğimiz düşen fiyat kanalı içerisinde gerçekleşiyor. Kanal içinde 1906.75 ve 1894.40 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 1924.50 ve kanalın üst bandı direnç oluşturabilir. Bugün 15:30’da ABD’de enflasyon oranlarının açıklanacağını ve veri sırasında oynaklığın artabileceğini de belirtelim.

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Destekler:1906.75-1894.40-1875

Dirençler:1924.50-1935-1941.35”

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Bugüne 1660 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1666 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1630 lira, en yüksek ise 1668 lira seviyeleri test edildi.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

Öte yandan bugün yatırımcıların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de enflasyonun aylık ve yıllık bazda yükseliş göstermesi bekleniyor. Enflasyonun sürpriz yapması durumunda ise piyasalarda sert hareketler görülebilir. Kritik enflasyon verisi altında yönü tayin edecek.