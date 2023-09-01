Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Hafta ortasında ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirmişti.

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ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. ABD’de istihdam piyasası ve büyüme verisinin yavaşlama göstermesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi düşüş gösterirken, ons altın yükselişe geçmişti.

ONS ALTIN PERŞEMBE GÜNÜ GERİLEDİ

Çarşamba günü 1949 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın perşembe günü 1939 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1940 dolar seviyesinden kapattı.

PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 170 bin artması bekleniyor. Kritik veri altında yönü tayin edecek.

KRİTİK VERİ ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM

Haftanın son işlem gününe 1940 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1942 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1938 dolar, en yüksek ise 1944 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1663 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1668 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1658 lira, en yüksek ise 1669 lira seviyeleri test edildi.