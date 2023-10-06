Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Para ve emtia piyasaları Fed’in bu yıl bir kez daha faiz artışına gidebileceğini fiyatlıyor. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki keskin yükseliş ons altın fiyatını baskılıyor.

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ONS ALTIN ÜST ÜSTE 9 GÜN DÜŞTÜ

Ons altın fiyatı 25 Eylül tarihinden bu yana aralıksız düşüş gösteriyor. Bu tarih itibarıyla son 9 işlem gününde de düşüş gösteren ons altın 1925 dolar seviyelerinden 1810 dolar civarına kadar indi. Ons altın bu hafta son 7 ayın en düşük seviyesini test etti.

Geçtiğimiz güne 1821 dolardan başlayan ons altın 1813 dolara kadar geriledikten sonra 1820 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ilk iki işlem gününde düşüş gösterdikten sonra gram altın fiyatı yükselişe geçti. Salı günü 1602 lirayı gören gram altın dün 1621 lira seviyesine kadar yükseldi.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

ABD'de bugün açıklanacak eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinin, istihdam artışının ılımlı bir şekilde yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor. Ancak verilerin işsizlik oranının son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden gerilediğinin görüleceği beklentisi de var.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı ve yakından takip edilen istihdam raporunun ücret artışlarının da yüksek seyrettiğini göstermesi bekleniyor.

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Ağustos ayında 187 bin olan tarım dışı istihdam artışının eylül ayında 170 bin olması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşir ise, istihdam artışı üst üste 4 ay 200.000'in altında kalmış olacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1820 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1818 dolar, en yüksek ise 1824 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1611 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1617 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1608 lira, en yüksek ise 1628 lira seviyeleri test edildi.