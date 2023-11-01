Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim tarihinden bu yana süren savaşın etkisi piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta cuma günü 2009 dolar seviyesine kadar yükselerek 5.5 ayın zirvesini test etmişti.

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ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ

Savaşın etkilerini sert bir şekilde fiyatlayan altın piyasasında bu hafta itibarıyla tansiyon bir nebze de olsa düştü. Ons altın fiyatı son 3 işlem gününde de aşağı yönlü bir seyir izliyor.

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Haftaya 2006 dolardan başlayan ons altın dün 2 bin dolar seviyesinin altına sarkarak 1978 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın günü 1983 dolardan kapattı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasalar aralık ayında Fed’den bir faiz artırımı daha bekliyor.

Fed son toplantısında bu yıl ilave bir faiz artırımı daha olacağını söylemişti. Faiz artırımlarının devam edeceği beklentisi ile altın fiyatları son dönemde gerilese de Orta Doğu’da yaşanan savaş güvenli liman talebini artırmıştı. Böylelikle Fed nedeniyle gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçmişti.

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GRAM ALTIN KRİTİK SINIRA YAKLAŞTI

Geçen hafta gram altın fiyatı 1826 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yeni haftaya 1814 liradan başlayan gram altın dün 1803 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın günü 1805 liradan kapattı.

Bugüne 1805 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 1802 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1797 lira, en yüksek ise 1807 lira seviyeleri test edildi.