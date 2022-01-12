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UzmanparaAltın yatırımcıları kritik veriye odaklandı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yatırımcıları kritik veriye odaklandı

Altın fiyatlarında hareketli seyir izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyona yönelik açıklamaları sonrası ons altın yükseldi. Öte yandan yatırımcılar bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. İşte detaylar…

12.01.2022 - 09:14 | | UZMANPARA
Altın yatırımcıları kritik veriye odaklandı

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla yönelik açıklamaları ons altın fiyatını yükseltti.

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Powell konuşmasında, “Fed enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” dedi. Ayrıca Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTIN YÜKSELDİ

Powell’ın şahin açıklamaları sonrası ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 1823 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 1818 dolardan kapandı.

Fed’in sıkı para politikasına yönelik açıklamaları son zamanlarda ons altın üzerinde baskı yaratmazken, analistler piyasanın faiz artışını şimdiden fiyatladığını ifade ediyor.

ALTIN YATIRIMCILARI ENFLASYON RAKAMLARINI BEKLİYOR

Öte yandan bugün para ve emtia piyasaları saat 16.30’da açıklanacak olan aralık ayı ABD enflasyon verisine odaklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranına çıkarak son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD’de tüketici fiyatlarının aralık ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon altın fiyatlarında yukarı yönlü seyri destekleyebilir. Kritik verinin açıklanmasıyla birlikte altında yön belli olacak.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt için piyasada ise gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününden bu yana düşük hacim ve primli seyirle hareket ediyor.

Geçtiğimiz güne 795 liradan başlayan gram altın, 805 liraya kadar yükseldi ve 800 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 800 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 805 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 804 lira, en yüksek ise 807 lira seviyeleri görüldü.

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