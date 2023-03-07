Altın yatırımcıları 'Powell'ı bekliyor

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik verilerle şekillenmeye devam ediyor. Geçen haftalarda ABD’de açıklanan son verilerin enflasyonda artışa işaret etmesiyle birlikte altın fiyatları sert düşmüştü.

Geçen hafta pazartesi günü altın fiyatları 2023 yılının en düşük seviyelerini test etti. Dolar endeksinin 105’li seviyelere çıkması altın fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Geçen hafta genelinde dolar endeksinin düşüşe geçmesiyle birlikte altın fiyatları toparlandı. Ons altın haftayı 1855 dolardan, gram altın 1126 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI 3 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Haftaya 1854 dolardan başlayan ons altın 1858 dolara kadar yükselerek 3 haftanın zirvesini test etti. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın günü 1846 dolardan kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1846 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1843 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1842 dolar, en yüksek ise 1851 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın ilk işlem gününe 1124 liradan başlayan gram altın 1129 liraya kadar yükselerek 3 haftanın zirvesini test etti. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın günü 1121 liradan tamamladı.

Bugün 1121 liradan açılan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1120 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1117 lira, en yüksek ise 1126 lira seviyeleri görüldü.

PİYASANIN GÖZÜ FED BAŞKANI POWELL’DA

Öte yandan piyasalarda gözler bugün saat 18.00’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne sunacağı yarıyıl para politikası raporunda olacak.

Powell’ın Fed’in ileriye dönük para politikasına ilişkin vereceği mesajlar altın piyasası için büyük önem taşıyor. Fed, 22 Mart tarihinde faiz kararını açıklayacak. 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan artırım da ihtimal dahilinde. Powell’ın açıklamaları piyasalarda yönü belirleyebilir.