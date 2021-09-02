Altın yatırımcıları yarına odaklandı

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı ve ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla birlikte 1820 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, bu hafta itibarıyla genel olarak dar bantta seyrediyor.

Güne 1815 dolar seviyesinden başlayan ons altın, sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyir izleyerek 1817 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1818 dolar seviyeleri takip edildi.





ALTINDA KRİTİK GÜN

Ons altında yükselişin tekrar ivme kazanması için 1820 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerine çıkması gerekirken yarın ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ons altında yönü tayin edecek olan kritik gelişme olarak dikkat çekiyor.

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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Son günlerde ons altındaki fiyat hareketlerine paralel olarak seyretmeyen gram altın ise bugün yüzde 0.47 oranında düşüşle 483 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde ne düşük 482 lira, en yüksek ise 484 lira seviyeleri takip edildi.

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DOLAR VE EURO YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz gün TÜİK tarafından açıklanan Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 21.7 seviyesinde gerçekleşmesi ile birlikte dolar kurunda geri çekilmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte dün 8.26 lira seviyesine kadar düşen dolar/TL bugün itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.15 oranında düşüşle 8.28 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.31 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.80 lira seviyesinde sakin seyrediyor.





PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Geçtiğimiz gün yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı. Öte yandan yarın yurt içi piyasalarda ağustos ayı enflasyon verisi, yurt dışı piyasalarda ise ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verileri önemle takip edilecek.