Altın yatırımcılarının gözü Fed faiz kararında

Son haftalarda sert düşüş kaydeden altın fiyatlarında yön bugün itibarıyla belli olacak. Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hızlanmıştı.

FAİZ KARARIYLA ALTINDA YÖN BELLİ OLACAK

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed’in daha sert faiz artışına gidebileceği ihtimali piyasalarda fiyatlanmıştı. Bugün saat 21.00’de Fed faiz kararı belli olacak. Kritik gelişme sonrasında para ve emtia piyasalarında yön belli olacak.

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ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sebebiyle düşükte olsa Fed’in politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali bulunuyor. Ama kurumlar 100 baz puanlık bir artışın yüzde 20 ihtimalle gerçekleşebileceğini öngörüyor.

75 BAZ PUAN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Piyasa beklentileri ise bugün 75 baz puanlık bir faiz artışının gerçekleşeceği yönünde. Eğer beklentilerin üzerinde bir faiz artışı yapılırsa altın piyasasında düşüş hız kazanabilir. Ancak öngörüler dahilinde yapılan bir faiz artışı zaten önceden fiyatlandığı için piyasalarda sert hareketlerin görülmesi beklenmiyor.

POWELL’IN MESAJLARI ÖNEMLE TAKİP EDİLECEK

Faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell saat 21.30’da piyasalara kritik mesajlar verecek. Powell’ın açıklamaları bundan sonraki süreçte Fed’in nasıl bir politika izleyeceğine dair ipuçları verecek. Faiz kararı sonrası Powell’ın açıklamaları altın fiyatlarına yön verecek.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz güne 1675 dolardan başlayan ons altın 1660 dolara kadar geriledikten sonra 1665 dolardan kapandı.

Bugüne 1664 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1672 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1661 dolar, en yüksek ise 1676 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 985 liradan açılan gram altın ise 977 liraya kadar geriledikten sonra 980 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 980 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 984 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 978 lira, en yüksek ise 987 lira seviyeleri test edildi.