Altın yatırımcısının gözü Fed faiz kararında

ABD’den gelen 3. çeyrek GSYH verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte geçtiğimiz hafta altın fiyatları düşüş göstermişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatlarında yön dün itibarıyla değişti. Özellikle Fed’in faiz artışına yönelik piyasa beklentileri altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Haftaya 1644 dolardan başlayan ons altın geçtiğimiz gün 1657 dolara kadar yükseldikten sonra 1647 dolardan kapandı. Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın salı günü 992 liraya yükseldikten sonra 984 lira seviyesinden günü tamamladı.

İŞTE PİYASANIN TAHMİNİ

Bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verecek. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkarması bekleniyor. Aralık ayında ise Fed’in 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2023 yılına kadar Fed’in faiz oranını yüzde 5 seviyesine çıkararak burada tepe yapacağını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise Fed’in 2022 yıl sonunda faiz oranını yüzde 4.50 civarında tutacağı yönünde.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ALTIN PİYASASINDA SON DURUM NE?

Aralık ayından itibaren faiz artış hızında yavaşlama beklentisi altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. Kritik gelişme öncesinde altın piyasasında toparlanma eğilimi sürüyor.

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Güne 1647 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 1650 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1646 dolar, en yüksek ise 1653 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 984 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 987 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 982 lira, en yüksek ise 989 lira seviyeleri test edildi.