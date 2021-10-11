Altın yön arayışını sürdürüyor

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerçekleşen yükseliş ve buna bağlı olarak dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte ABD’den gelen ekonomik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

23 EYLÜL SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı tarafından eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin çok altında gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ons altında kısa süreli sert fiyat hareketleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın, cuma günü 1782 dolara kadar çıkarak 23 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın, ardından kazançlarını silerek geçtiğimiz hafta 1757 dolardan kapandı.





ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1754 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.13 altında 1755 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1751 dolar, en yüksek ise 1761 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar kurundaki yükseliş ve ons altında gelişen hareketlenme yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta cuma günü gram altın, 509 liraya çıkarak yaklaşık 4 aydan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve ardından 506.8 liradan kapandı.

Pazartesi gününe 505.4 liradan başlayan gram altın, yüzde 0.60 oranında düşüşle 503.8 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 503.5 lira, en yüksek ise 507.4 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO HAFİF GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 8.96 liradan başlayan dolar/TL, yüzde 0.22 oranında düşüşle 8.94 liradan işlem görüyor. Kurda gün içerisinde en düşük 8.93 lira, en yüksek ise 8.96 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.28 oranında düşüşle 10.33 liradan işlem görüyor.