Altına dayalı yatırım fonlarına yüksek giriş

WGC'nin altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği "Altın Piyasası Yorumu" raporunda, altın fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon, daha zayıf bir dolar ve daha düşük reel oranlar üzerine devam eden korkuların etkisiyle yüzde 7 artarak ivme kazandığı ve altının önemli bir teknik kırılmanın ardından mayıs ayını neredeyse yatay bir şekilde tamamlayarak ilk çeyrek kayıplarını geri aldığı kaydedildi.

Rapora göre, altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydetti.

Altının yönünün muhtemelen iki önemli etken tarafından yönlendirilmeye devam edileceğinin aktarıldığı raporda, "Birincisi, uyumlu para politikası, altını düşük tutmanın fırsat maliyetini koruyacaktır. Daha yüksek enflasyon seviyeleri gerçekleşirse, satın alma gücündeki düşüşe karşı bir önlem olarak altının çekiciliği muhtemelen artacaktır. Öte yandan, daha yüksek enflasyon, sonuçta, diğer getiri getiren varlıklarla karşılaştırıldığında altının cazibesini azaltarak, para politikasını sıkılaştırmaya yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, kilit noktanın, enflasyonun sadece geçici bir etki olup olmadığı veya küresel mali teşviklerin ve artan açıkların yatırımcıların tam olarak hazırlanmayabileceği daha yapısal enflasyonla sonuçlanıp sonuçlanmadığı olacağı ifade edildi.

Raporda, altına dayalı borsa yatırım fonları akışlarındaki net uzun pozisyonlamanın özellikle enflasyon ve potansiyel daralma ile ilgili olarak hissiyatın ölçülmesinde faydalı ölçütler olmaya devam edeceği aktarıldı.

Altın yatırımcıların gözü Fed'in haziran ayı ortasındaki toplantısında

Raporda, enflasyona ve bunun geçici olup olmayacağına ilişkin korkuların piyasaları kara bulut haline getirmeye devam ettiği ve kısa vadede altını desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

Para politikasına ilişkin beklentilerin anahtar role sahip olduğunun altının çizildiği raporda, piyasaların ekonomik büyüme ölçütlerini ve merkez bankası açıklamalarını yakından izleyerek varlık alımlarının azaltılmasının muhtemel zamanlamasına ilişkin ipuçlarını araştırdığına dikkati çekildi.

Şimdilik, uyumlu politikaların yürürlükte kalacağı ve bunun altın yatırımına destek yaratacağının belirtildiği raporda, "Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı ortasındaki toplantısından ve diğer büyük merkez bankalarından gelen açıklamaları izleyecekler. Opsiyon piyasasındaki konumlanma, bazı yatırımcıların para politikasında olası bir değişikliğe hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Altının bu yılki performansının ana itici gücü olan faiz oranları, mayıs ayında altın üzerinde bir miktar etki yaratmaya devam etti. Getirilerdeki hafif düşüş, özellikle altının son zamanlarda gördüğümüz oranlara karşı artan duyarlılığı göz önüne alındığında, altın tutmanın çekiciliğini artırmaya yardımcı oldu.

Piyasa oynaklığı artışları da altın fiyatının kayda değer bir itici gücüydü. Ana akım varlıklardaki yüksek oynaklık ve kripto para birimlerindeki göz kamaştırıcı dalgalanmalar, altına bazı güvenli liman akışlarını artırdı.

Kovid-19, Hindistan'da tüketici talebini ay boyunca ciddi şekilde engelledi

Raporda, Çin'in iç tüketimi teşvik etmek için, beş günlük Uluslararası İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan 1 Mayıs'ta Ulusal Tüketimi Teşvik Ayını başlattığı ve Şanghay'da satışların yıllık yüzde 30,4 artışla 19.65 milyar RMB'ye ulaştığı ifade edildi.

Özellikle tatil ve düğünle ilgili talep, yerel altın fiyatlarındaki düşüş ve daha fazla fiyat artışı beklentileri nedeniyle birçok şehirde altın takı ve yatırım ürünlerinin güçlü satışlarının olduğu belirtiliyor.

Hindistan'da satışlar, perakendecilerin dijital ve çok kanallı stratejileri aracılığıyla marjinal destek bulurken, dijital altın talebi güçlü kaldı.

Son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki artışa yanıt olarak birçok eyalet karantina altına alındığından, tüketici talebi ay boyunca ciddi şekilde engellendi. Bu, mayıs ayında 11.4 tona düşen resmi altın ithalat rakamlarında açıkça görüldü.

Ancak günlük vakaların azalmaya başladığına dair işaretler var ve bu düşüş eğilimi devam ederse, karantinalar muhtemelen gevşeyecek ve zorunlu olmayan işletmeler yeniden açılacak ve bu da altın talebini artıracak.

Tayland ve Macaristan'dan son aylarda yapılan büyük alımlar, bu yıl merkez bankalarının sağlıklı net alımları beklentisini destekliyor.