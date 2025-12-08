Altında 2026 senaryosu! 7 yabancı kurum son tahminlerini açıkladı

Altın fiyatları yılın son ayında da oldukça hareketli seyir izliyor. Ons altın fiyatı 4.200 doları aşarken, gram altın da gözünü 5.800 TL'ye dikti. Çarşamba günü piyasaların kaderi belli olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını açıklayacak.

Haberin Devamı

YENİ HAFTADA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 745 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti.

Haberin Devamı

Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının seyrini etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına gereken önemi vermediğine dair açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

ALTINDA 2026 BEKLENTİLERİ: DEV KURUMLAR SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Öte yandan birçok yabancı kurum altın fiyatlarına dair yeni yıl öngörülerini revize etmeye başladı. İşte dev kurumlardan 2026 tahminleri:

Wells Fargo 2026 yılı için ons altın tahminini 4.500-4.700 dolar olarak açıkladı.

Deutsche Bank 2026 yılı ons altın tahminini 4.450 dolar olarak duyurdu.

Bank of America'nın 2026 fiyat tahmini 5.000 dolar.

Goldman Sachs, 2026 yılı tahminini 4.900 dolar olarak açıkladı.

Morgan Stanley, yeni yılda ons altının 4.500 dolar olmasını bekliyor.

UBS'in beklentisi ise 4.500 dolar seviyesinde.

JP Morgan, ons altının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.