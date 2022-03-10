Altında kritik gün

Para ve emtia piyasalarında son günlerde oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları petrol ve altın fiyatları üzerinde büyük etki yaratmıştı.

ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol ambargosu uygulayacağını açıklaması salı günü brent petrolün varil fiyatını 130 doların üzerine çıkarırken, ons altın 2078 dolar seviyesini aşarak son 1.5 yılın zirvesine ulaşmıştı.

PİYASALARIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

Öte yandan bugün Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den dışişleri bakanları Antalya’da kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Toplantı saat 11.00’den sonra başlarken, piyasalar buradan çıkacak olan karara odaklandı.

Geçtiğimiz gün yüzde 10’dan fazla düşen brent petrol bugün toparlanma kaydederek 115 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA SERT KAYIP

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 1981 dolara kadar inerek yüzde 3’ten fazla geri çekilmişti. Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin görüşme gerçekleştirecek olması tansiyonu düşürürken, jeopolitik risk eğiliminin yavaşlamasıyla birlikte altında aşağı yönlü seyir hızlandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1994 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1988 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1975 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcıları bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7.9 seviyesine gelmesi öngörülüyor. TÜFE ocakta yüzde 7.5 oranında artarak 40 yılın zirvesine ulaşmıştı.

TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda enflasyona ilişkin endişeler artarken, bu durum güvenli liman altın talebini yükseltebilir.

GRAM ALTIN 30 LİRADAN FAZLA DÜŞTÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle keskin bir düşüş kaydetti. Geçtiğimiz gün 964 lira seviyesini gören gram altın 931 liraya kadar geri çekilerek bir günde 30 liradan fazla azaldı.

Bugüne 936 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 937 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 941 lira seviyeleri görüldü.