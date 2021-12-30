Altında 'Omicron' etkisi

Küresel piyasalarda Omicron varyantına dair gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle yeni varyantın dünya geneline hızla yayılmasına rağmen ağır semptomlara yol açmayacağına yönelik bulgular altında satış getirdi.

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Genellikle piyasalarda korku ve endişe hakimken yatırımcıların güvenli liman altına yöneldiği görülüyor. Omicron'a yönelik son gelişmeler küresel ekonomik toparlanmaya dair beklentileri yükseltti.

ONS ALTIN BİR AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Ons altın fiyatı dolar endeksinde görülen düşüşün etkisiyle birlikte salı günü 1821 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirveyi gördükten sonra satışların derinleşmesiyle ons altın çarşamba günü 1789 dolara kadar geri çekildi.

ONS ALTIN BUGÜN DE DÜŞÜYOR

Perşembe gününe 1805 dolar seviyesinden başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.42 oranında düşüşle 1798 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1798 dolar, en yüksek ise 1806 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar/TL’deki hareketlere paralel olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 1060 lira ile rekor seviyeye ulaşan gram altın 594 liraya kadar düşmüştü.

Bu hafta ise primli seyrin hakim olduğu gram altın bugüne 734 lira seviyesinden başladı. Gram altın şu dakikalarda 761 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 732 lira, en yüksek ise 765 lira seviyeleri görüldü.