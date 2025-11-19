Altında sert hareket sonrası önümüzdeki 1 haftaya dikkat: ‘Yıl sonuna varmadan test edilebilir’

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz hafta ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasının ardından altında dengeler değişti. 13 Kasım’da 5 bin 767 TL seviyelerinde seyreden gram altın salı günü 5 bin 443 TL’ye geriledi. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra altının gram fiyatı yeniden 5.500 TL seviyelerinin üzerine yükseldi. Altının gram fiyatı bugün 5 bin 570 TL seviyelerinin üzerinde dalgalanıyor.

17 EKİM’DE REKOR KIRMIŞTI

Altında yaşanan sert hareketlerin ardından piyasada yönün ne olacağı da merak ediliyor. Altının gram fiyatı 17 Ekim’de 5 bin 905 TL ile tarihi rekor kırdıktan sonra düşüşe geçmişti.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar sürerken yabancı finans kuruluşlarından da tahminler gelmeye devam ediyor. Pek çok banka önümüzdeki yıl için altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Son olarak Goldman Sachs, ons altının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Yıl sonu öncesi beklentiler neler? Gram altın 5.000 TL seviyelerine geriler mi? Yabancı kurumların tahminleri sonrası altında 2026, rekorlar yılı mı olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Fed’in faiz indirimi yapmayabileceği beklentilerinin artmasıyla altında satışların gelebileceğini bir önceki yorumumuzda belirtmiştik. Şu ana kadar ons altının 3.998 dolar seviyesini test ettiğini görüyoruz. Eğer 3.988 seviyesini test etmeyi başarabilseydi tüm göstergeler aşağı yönlü orta vade sinyaller vermeye başlayacaktı.

YATIRIMCILARA UYARI: ‘ACELECİ DAVRANMAMAK ÖNEMLİ’

O yüzden 3.988 dolar seviyesi ons altın için son derece kritik seviyedir. Bazı göstergeler aşağı sinyalleri vermeye başladılar, ancak henüz aşağı sinyal üretmeyen göstergelerin de netleşmesini beklememiz gerekiyor. Tersine tepki alımı gelme ihtimali hala var. Bu arada belirtmemizde fayda var. Ons altında 4.046 dolar seviyesinin altı satış eğilimli bir piyasa anlamına geliyor. O yüzden bu seviyenin altında olduğu sürece alımda aceleci davranmamak teknik analize göre önemlidir.

TARİH VERİLDİ: ‘YENİ ZİRVE BEKLEMİYORUZ’

Gram altında da göstergeler henüz net bir şekilde aşağı dönmüş değil. 5.430 TL desteği çok önemlidir. Eğer destek seviyesinde alımlar gelmezse orta vade aşağı sinyalleri gelmeye başlayacaktır. Bazı göstergeler aşağı sinyalleri üretmeye başladılar, ancak teyit için bahsettiğimiz desteğin çalışıp çalışmadığını görmemiz lazım. Şimdilik yıl sonuna kadar yeni bir zirve yapmasını beklemiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni bir gelişme olursa hedeflerimizi gözden geçirebiliriz.

GRAM ALTIN 5.000 TL’Yİ GÖRÜR MÜ?

Fed'in tavrı çok önemli olacak. Enflasyonun açıklanamaması Fed’inin pas geçmesine neden olabilir. Bu durumda ons altında gevşeme olabileceği için yurt dışına paralel gram altında da aşağı denemeleri gerçekleşebilir. Şu an için 5.250 TL bize göre önemli destek seviyesidir.

KURUMLARDAN PEŞ PEŞE REVİZELER GELDİ... 2026 REKORLAR YILI MI OLACAK?

Önümüzdeki yıl altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için ABD ve dolara güvenin daha da kötüleşmesi gerekir. Jeopolitik risklerde de azalma olmaması gerekir. Bu yüzden altında hedefleri değerlendirirken makro ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri iyi öngörmek gerekiyor.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTADA NETLİK KAZANACAK, YIL SONUNA VARMADAN TEST EDİLEBİLİR’

Şimdilik yukarı ana trendde kırılmalar olduğu için yeni zirveleri konuşmak zor. Ancak teknik olarak "üçgen" dediğimiz bif formasyon oluşumu gözlemlediğimiz için, söz konusu formasyonun başarıya ulaşabilmesi için de yakın zamanda 4.200 dolar seviyelerinde tutunması gerekir. İşte o zaman 4.900 dolar ihtimali de artar. Bu durum ise önümüzdeki 1 hafta içerisinde netlik kazanacak olup, 4.900 dolar seviyesi, eğer formasyon tamamlanabilirse, yıl sonuna varmadan 4.900 dolar seviyesini test etme ihtimalini artırır. Dolayısıyla öngörüler gelecek yıl için olsa da bu yıl içerisinde bile gerçekleşebilir.

2026 yılı hedeflerini bu dalgalanmadaki gelişmeleri izledikten sonra ileride netleştirmemiz gerekiyor. En azından daha tutarlı bir tahmin yapabilmemiz adına bu gerekiyor.”