Tahminler değişti: Altında yeni rekor!
UBS ons altın için Haziran, 2024 sonu ve 2025 Mart sonu fiyat tahminlerini 250'şer dolar yükseltti.
08.04.2024 - 09:24 |
Yapılan açıklamaya göre Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons oldu.
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 2354 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 2419 TL seviyesine çıktı.
ALTIN REKOR TAZELEDİ
Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor.