Tahminler değişti: Altında yeni rekor!

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 2354 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 2419 TL seviyesine çıktı.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons/altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altının gramı 2452 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor.