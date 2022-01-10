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UzmanparaAltında 'tahvil' baskısı sona erdi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında 'tahvil' baskısı sona erdi

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanması sonrası şahin mesajların verilmesiyle birlikte ons altın gerilemişti. Bugün ise ABD tahvil faizlerinin iki yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte ons altında sabah saatlerinde satıcılı seyretti. Öğleden sonra ons altın fiyatında toparlanma hızlandı. Peki yurt içinde gram altında son durum ne? İşte detaylar…

10.01.2022 - 09:03 | | UZMANPARA
Altında 'tahvil' baskısı sona erdi

Altın fiyatları son haftalarda karışık bir seyir izliyor. Özellikle Fed’in faiz artışına erken bir tarihte gidebileceğine yönelik beklentiler altın fiyatının gerilemesine yol açtı.

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ABD’de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkması Fed’i sıkı para politikasına zorluyor. Bu durum faizsiz bir varlık olan altın fiyatında baskı oluşturuyor.

TAHVİL FAİZİ İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.80 seviyesini aşarak iki yılın zirvesine ulaştı. Fed’in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler ve politika yapıcıların açıklamaları tahvil faizinin yükselmesinde etkili oldu.

ONS ALTIN'DA TAHVİL BASKISI SONA ERDİ

Haftanın ilk işlem gününe 1794 dolardan başlayan ons altın, sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin iki yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte gerileme kaydetti. Öğleden sonra hafif toparlanma kaydeden ons altın şu dakikalarda 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1790 dolar, en yüksek ise 1800 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak hareket ediyor.

Pazartesi gününe 795 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 797 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 791 lira, en yüksek ise 800 lira seviyeleri görüldü.

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