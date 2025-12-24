Altında tarihi kırılma! Piyasalar bunu konuşuyor: Yeni zirve kapıda mı?

Milliyet.com.tr/ÖZEL Bu yılın en cazip yatırım araçlarının başında gelen altında 2026’ya sayılı günler kala rekor üstüne rekor yaşanıyor. Pazartesi günü 6.100 TL seviyelerinin üzerine çıkan gram altın salı günü de 6.200 TL eşiğine dayandı. Geçtiğimiz hafta 6.000 TL sınırında hareket eden gram altın fiyatı birkaç günlük süreçte 200 TL’yi aşan artışlar yaşadı.

YATIRIM YAPAN KAZANCI İKİYE KATLADI!

Ons altın fiyatı yaşanan yükselişle birlikte 4.500 dolara yaklaşırken, fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 70 arttı. Gram altında da aynı süreçte değer artışı yüzde 107.5 oldu.

1979 YILINDAN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ!

Bu yıl üst üste rekor kırarak yüzde 70 prim yapan ons altın fiyatı 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerledi. 70 dolar seviyesini gören ons gümüş de bu yıl yüzde 140 prim yaptı.

Peki altın fiyatlarında son iki günde yaşanan ani yükselişin sebebi neydi? Altın fiyatlarında sert yükselişin devamı gelecek mi? Bu denli yükselişin olduğu bir dönemde bu fiyatlardan altın alınır mı? 6.200 TL seviyesine dayanan gram altında yeni hedef ne?

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN NEDENİ

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarındaki son 2 işlem günündeki yükselişin ana nedenlerini şöyle bir sıralayacak olursak dolara alternatif olarak kıymetli metallere yönelerek başlayan harekette özellikle artan gerilimler, jeopolitik riskler, güvenli liman arayışını hem merkez bankaları düzeyinde hem de yatırımcı düzeyinde artırıyor.

Özellikle son 2 günlük yükselişte ABD, Venezuela arasındaki gerilim ve Venezuela gemilerinin ablukaya alınması ve bununla birlikte Rusya, Ukrayna konusunda Avrupa'daki yaşanan gerilimler şu anda yıl sonu yaklaşırken altın, gümüş ve bakırda rekorları beraberinde getiren ana unsurlar olarak gözüküyor.

Öte yandan tabi ki Japon Yeni’nin dolar karşısındaki değer kaybı da burada bir diğer etken olarak karşımızda, ancak Japonya maliye bakanından sert bir açıklama geldi. Daha önce hem ABD hem de Japonya maliye bakanları pariteler ve kurlardaki oynaklığa ilişkin bir anlaşma imzalamışlardı ve bu bağlamda Japonya maliye bakanının döviz hareketlerine karşı cesur adımlar atabileceğine dair açıklamaları sonrasında yen'de ufak çaplı bir toparlanma oldu ama yılın genelinde dolar karşısındaki en kötü performansını göstermesi de ons tarafını destekledi.

‘2025 REKORLAR YILI OLDU’

Yıla Fed'in faiz indirimleri beklentileriyle başlamıştık. Bu durum ons altın tarafındaki hareketi desteklemişti. Ancak Fed ile Trump arasındaki gerilim zaman zaman altını baskılamıştı ama yıl sonuna gelirken altın tarafında da özellikle de gümüş tarafında da rekorlar gördüğümüz bir yıl oldu.

‘ANA ETKEN DOLARDAKİ ZAYIFLAMA’

Spot altın tarafında tüm zamanın rekoru olan 4.497 dolar test edilirken, spot gümüş tarafında da 70 dolarla yükselişi beraberinde gördük. Doların zayıflaması altın ve gümüşü, platin ve paladyumu yükselten ana etkenler olarak karşımızda

FİYATLARDA SERT YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Yıl sonu yaklaşırken fonlar, portföylerin de destekleriyle birlikte yeni bir rekor kırılarak altın ve gümüş tarafında yılı tamamlama ihtimalimiz oldukça kuvvetli.

Yaklaşık olarak 4.500 dolar seviyesinde ve biraz üzerinde belki de yılı kapatan bir ons fiyatlaması görmemiz mümkün. Gelelim gram altına... Doların zayıflaması içeride enflasyona ilişkin karamsar tablo gibi unsurlar gram altın yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürdü.

6.200’ler seviyesine gelen gram altında yıl sonu yaklaşırken 6.000-6.500 TL bandında bir kapanış gerçekleştirme ihtimalimiz de böylelikle kuvvetlenmiş oldu.

İKİ GÜNDE YAŞANAN ANİ YÜKSELİŞ SONRASI SERT DÜŞÜŞ OLUR MU?

Olsa da çok sınırlı olacaktır bu düzeltmeler, çünkü gün geçtikçe artan jeopolitik riskler, belirsizlikler, merkez bankalarının altına alımlarına devam etmesi ve bununla birlikte ETF’lerdeki özellikle güvenli liman miktarının artması gibi unsurlar bu hareketi sınırlayacaktır.

‘BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GÖREBİLİRİZ’

Gram altın tarafında 6.200'ün üzerinde, 6.300-6.400 TL bandında kapanışı birkaç gün içerisinde görebiliriz. Zaten serbest piyasada daha farklı fiyatlamalar görüyoruz.

BU SEVİYELERDEN DAHİ ALTIN ALINIR MI?

Her zaman söylediğim gibi son olarak altın, Türkiye için enflasyona karşı paranın değer kazanımını sağlayan 2 enstrümandan bir tanesidir. Faizden hoşlanmayan yatırımcı ya döviz tarafında ya da altın tarafında parasını korumayı tercih eder. Bu yıl döviz tarafındaki hareketlilik euro hariç, yatırımcının beklentisini karşılamadığı için yatırımcı altın alımına devam eder.

Yatırımcı hem fiziki olarak hem de bunu fonlar şeklinde 2026 yılının en azından ilk 6 ayında alım yapmaya devam edecektir. Çünkü küresel riskler, belirsizliğin artması ve enflasyonla mücadele gibi unsurlar gram altının cazibesini artıracaktır.”