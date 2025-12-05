Altında yaşanan geri çekilmenin nedeni belli oldu!

Milliyet.com.tr/ÖZEL Pazartesi günü 4.264 dolar seviyesine kadar yükselerek 6 haftanın zirvesine çıkan ons altın 4.200 dolar olan kritik eşiğe sarktı. Ons altındaki hareketler yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı da 5.700 TL seviyelerinde yön arayışını sürdürüyor.

GÖZLER 10 ARALIK’A ÇEVRİLDİ

Öte yandan altın fiyatlarında yönü 10 Aralık’taki kritik gelişme belirleyecek. ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki hafta çarşamba günü piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak.

HAFTA GENELİNDE ALTINDA YAŞANAN GERİ ÇEKİLMENİN SEBEBİ NE?

Son haftalarda Fed’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesiyle birlikte altında hızlı yükselişler dikkat çekmişti. Ancak son günlerde fiyatlarda geri çekilme söz konusu. Peki altın fiyatları neden geriledi? 5.700 TL seviyelerine doğru çekilen gram altın için yeni hedef ne? Fiyatlarda daha fazla düşüş olur mu? Bu seviyelerden altın alınır mı? Yıl sonu için fiyat beklentileri ne? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Fed’in faiz indireceği neredeyse kesinleşti. Altındaki geri çekilme hareketinde piyasalarda yön arayışı ve ABD tahvilleri tarafındaki oynaklığı göstermek mümkün.

Kısa süreli bir realizasyon söz konusu. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası’nın neredeyse %90’a yakın faiz artırabileceğine dair fiyatlamalar da altın tarafında satışları getiren bir unsur. Her geri çekilme bireysel ve kurumsal yatırımcıda alım tarafında kullanılıyor.



‘HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI’

Fed faizi 25 baz puan indirecek ama önümüzdeki yıl mart-haziran döneminde Fed’den bir faiz artırımını piyasa beklemesine rağmen biraz daha aralık ayı toplantısında şahin bir Fed göreceğiz. ‘Şimdi faiz indiriyorum ama bundan sonra veri odaklı olacağım ve tahvil vadelerinde değişim zamanı geldiğinden dolayı borç çevirme işlemlerine biraz daha vakit ayıracağım’ diyecek. Bu altın tarafında realizasyonları getirebilir. Her geri çekilme yine alım fırsatı olarak değerlendirilir.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

İçeride ise gram altın hem ons hem de dolar fiyatlamasından etkileniyor. Dolar tarafında küresel bazda daha satıcılı bir görüntü söz konusu ama yaklaşan yıl sonuyla birlikte şirketlerin açık döviz pozisyonlarını kapama eğilimini artırdığı dönemde dolarda ufak çaplı yukarı hareket içeride gram altını destekleyen unsurdur.

Haberin Devamı

Gram altında 5.700’ler seviyesine çekilmeleri görmüştük. 5.700 TL’nin altında 5.450 TL seviyesi önemli bir destek konumunda. 5.450 TL seviyesi aşağı doğru kırılacak olursa o zaman altında 5.200-5050 TL bandında destekler çalışır ki oraya doğru geri çekilme olursa altında yatay fiyatlamalar göreceğimiz anlamına gelir. Bu çok zayıf bir ihtimaldir.

Altına olan yönelişte enflasyonun yüksek seyri etkiliydi. Son gelen kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında içeride gram altın tarafında da günlük bazda kar satışları görsek de yine de yüksek seyrini koruduğunu söylememiz gerekiyor.

‘YIL SONU İÇİN 6.000 TL RADARDA’

Yıl sonu için 6.000 TL seviyeleri halihazırda kısa vadede radarda, gerçekleşmesi muhtemel seviyelerdir. Aralık ayı enflasyonun düşük geleceğine dair beklentiler gram altını baskılayabilir. Yıl sonunu 5.500 TL ile 5.900 TL bandında tamamlama ihtimali ön plana çıkabilir. ABD’nin Venezuela’ya kara ve hava saldırısı yapacağına dair haber akışları altın fiyatlarında her daim değişim getirebilir.”