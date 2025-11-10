Altında yeni haftada dikkat çeken hareket! 2 haftanın zirvesi

Canlı Borsa
Son günlerde daha sakin bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftada hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde gram altın 5400 TL’yi ons altın da 4000 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyordu. Sabah saatlerinde piyasada yükseliş yüzde 2’ye dayandı. İşte detaylar...

Altın, ABD ekonomisindeki zayıflama ve Washington’daki hükümetin yeniden açılmasına yönelik ilerlemeyle yükseldi. 

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ 

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.088 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın fiyatı da 5.552 TL seviyelerini test etti. Altın fiyatlarında yeni haftada yükselişler %2’yi aştı. Bugünkü fiyatlamayla birlikte fiyatlar son 2 haftanın zirvesine taşındı. 

Ons altın, cuma günü gelen yükselişi sürdürdü. ABD’de tüketici güveninin, hükümetin kapanması ve artan fiyatlar nedeniyle, kaydedilen en düşük seviyelere yaklaştığı görülürken ekonomik görünüm daha da zayıfladı. 

PİYASALAR MERAKLA BEKLİYORDU! ABD HÜKÜMETİ AÇILIYOR MU? 

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. ABD Senatosu’ndaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu’nda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. 

FED’DEN BEKLENTİLER NELER? 

Oversea-Chinese Banking Corp.’un yatırım stratejisti Vasu Menon, “Hükümetin kapanma riski ortadan kalktığında, yatırımcılar genellikle yeniden Fed’in politika görünümüne odaklanır. Kapanmanın sona ermesi, ertelenmiş ekonomik verilerin yayımlanmasına imkan tanırsa, büyümede yavaşlama görülmesi durumunda Fed’e daha erken gevşeme alanı sağlayabilir” dedi. 

ONS ALTIN ZİRVEDEN YÜZDE 8 AŞAĞIDA 

Ons altın, Ekim ortasında 4.380 doların üzerinde rekor kırmasından bu yana yaklaşık yüzde 8 gerilemiş durumda. Yine de yıl genelinde altın yüzde 50’den fazla yükseldi. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ile merkez bankaları ve bireysel yatırımcıların devam eden alımları, ralliyi destekleyen temel unsurlar olarak varlığını koruyor. 

ÇİN ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR 

Çin Merkez Bankası da bu rallinin önemli destekçilerinden biri. Banka, cuma günü yayımlanan verilere göre, Ekim ayında da rezervlerine altın ekleyerek alımlarını 12’nci aya taşıdı. Altına dayalı borsa yatırım fonlarında da son iki seansta net giriş görüldü. 

