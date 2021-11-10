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UzmanparaAltında yeni rekor geldi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında yeni rekor geldi

Altın fiyatlarında pozitif seyir yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ons altın 1834 doları görerek iki ayın zirvesine çıkmıştı. Gram altın ise 573 lirayı test ederek rekor tazeledi. Öte yandan bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü belirleyebilir. İşte detaylar…

10.11.2021 - 06:51 | | UZMANPARA
Altında yeni rekor geldi

Altın fiyatlarında son dönemde yukarı yönlü hareketler görülmeye devam ediyor. Özellikle küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlayacağını açıklayarak sıkı para politikasına geçişin sinyalini verse de enflasyon hala yüksek seviyelerde bulunuyor.

ABD’DE ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI

Öte yandan dün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı. ABD’de ÜFE ekim ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0.6 artarken, yıllık bazda yüzde 8.6 yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

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ALTIN YATIRIMCILARI ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Bugün ise saat 16.30’da ABD’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Son gelen rakamlara göre enflasyon 13 yılın zirvesinde bulunuyor.

Altın, geçtiğimiz hafta Fed toplantısı sonrası enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesine karşın faiz artışına yönelik herhangi bir sinyalin görülmemesiyle yükselişe geçmişti.

Enflasyonun ekim ayında beklentileri aşması durumunda ise faiz artışının erken bir tarihte gerçekleşeceğine yönelik öngörüler güçlenebilir. Bu durum altın fiyatları üzerinde uzun vadede baskı yaratabilir.

ONS ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz gün 1834 dolara kadar artarak primli seyreden ons altın, iki ayın zirvesine çıkmıştı.

Bugüne ise 1832 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.18 oranında düşüşle 1827 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Salı gününe 568.5 liradan başlayan gram altın, ons altında görülen primli seyirden destek bularak 573 lirayı test etti ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bugüne ise 572.6 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.50 oranında yükselişle 572.1 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 571 lira, en yüksek ise 573 lira seviyeleri görüldü.

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