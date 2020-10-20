CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...
20.10.2020 - 10:32 |

Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...

BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...
ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

AYAR     ÜRÜN                                                       MİLYEM
24 Ayar  İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler   0,995
24 Ayar  Darphane                                                  0,995
24 Ayar  LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri                   0,994
24 Ayar  LBMA Harici Rafineri Ürünleri                   0,992
22 Ayar  Darphane Üretimi Ziynet                           0,907
22 Ayar  Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü                 0,905
21 Ayar  Hurda Altın                                                0,855
18 Ayar  Hurda Altın                                                0,725
14 Ayar  Hurda Altın                                                0,555
8 Ayar   Hurda Altın                                                 0,2975

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bahçelievler'de üvey babasını öldüren şüpheli yakalandı

    Bahçelievler'de üvey babasını öldüren şüpheli yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı!

    TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı!

    Sıradaki Haber