Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

AYAR ÜRÜN MİLYEM

24 Ayar İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler 0,995

24 Ayar Darphane 0,995

24 Ayar LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri 0,994

24 Ayar LBMA Harici Rafineri Ürünleri 0,992

22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907

22 Ayar Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü 0,905

21 Ayar Hurda Altın 0,855

18 Ayar Hurda Altın 0,725

14 Ayar Hurda Altın 0,555

8 Ayar Hurda Altın 0,2975