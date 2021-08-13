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UzmanparaAltının kilogram fiyatı arttı
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Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 140 liraya çıktı.

13.08.2021 - 16:48 | | AA
Altının kilogram fiyatı arttı

Altın piyasasında, en düşük 481 bin 420 lirayı, en yüksek ise 484 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 484 bin 140 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 683 bin 369,06 lira, işlem miktarı ise 2.209,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 923 bin 782,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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