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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya düştü.

23.08.2021 - 17:01 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lirayı, en yüksek ise 487 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 860 milyon 882 bin 321,71 lira, işlem miktarı ise 1.760,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 912 milyon 108 bin 279,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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