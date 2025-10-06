Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 438 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 yükselişle 5 milyon 420 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 133 milyon 924 bin 380,68 lira, işlem miktarı ise 2 bin 266,16 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 141 milyon 909 bin 700,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.