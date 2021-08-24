Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 500 lirayı, en yüksek ise 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 591 bin 94,24 lira, işlem miktarı ise 539,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 23 bin 876,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.