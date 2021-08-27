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UzmanparaAltının kilogram fiyatı yükseldi
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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi.

27.08.2021 - 17:19 | | AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 480 bin 250 lirayı, en yüksek ise 485 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 660 bin 141,73 lira, işlem miktarı ise 1.071,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 209 bin 310,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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