Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 352 milyon 220 bin 389,10 lira, işlem miktarı ise 726,794 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 363 milyon 316 bin 2,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.