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UzmanparaAltının kilogram fiyatı yükseldi
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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin 800 liraya çıktı.

09.09.2021 - 16:46 | | AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 600 lira, en yüksek ise 489 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 488 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 429 milyon 448 bin 2,52 lira, işlem miktarı ise 886,578,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 441 milyon 232 bin 830,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk şeklinde sıralandı.

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