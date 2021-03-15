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Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.

15.03.2021 - 17:19 | | AA
Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 418 bin 380 lirayı, en yüksek ise 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 418 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 928 milyon 512 bin 576,37 lira, işlem miktarı ise 2.212,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 124 bin 325,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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