Altının kilogramı 431 bin liraya indi

Altın piyasasında, en düşük 430 bin lirayı, en yüksek ise 436 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 431 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 218 milyon 498 bin 580,99 lira, işlem miktarı ise 493,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 63 bin 845,35 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Tetkili Müessese AŞ, ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ şeklinde sıralandı.