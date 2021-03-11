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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 900 liraya geriledi.

11.03.2021 - 16:59 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 415 bin 800 lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 415 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 503 milyon 49 bin 548,29 lira, işlem miktarı ise 1.188,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 520 milyon 249 bin 584,47 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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