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Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi.

24.03.2021 - 17:00 | | AA
Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 500 lirayı, en yüksek ise 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 440 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 997 bin 444,16 lira, işlem miktarı ise 660,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 161 bin 160,93 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

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